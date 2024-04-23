تحسين المشهد الحضري بالشرقية

واستعرضت غرفة عمليات تحسين المشهد الحضري، الخطة الوطنية لمعالجة التشوهات البصرية، التي تم من خلالها مناقشة رصد «جيوتك وسدايا وبلدي لنس» في المناطق ذات الأولوية، وتمت الإشارة أيضاً إلى ورشة عمل متابعة آلية إغلاق ملاحظات رصد الجهات الخارجية، والاطلاع على التوزيع الجغرافي لشهادات امتثال المباني في المنطقة الشرقية، وطلبات شهادة امتثال المباني المكتملة على المحاور المستهدفة، وطلبات شهادة امتثال المباني المستهدفة الأسبوعية.
واختتم الاجتماع بتقرير إدارة الطوارئ والبلاغات 940، الذي تضمن البلاغات التي تم استقبالها خلال فترة أسبوع من 14/04/2024 وحتى 20/04/2024، متضمنة بلاغات المباني، والإنارة والمرافق الخدمية، وبلاغات البناء تحت الإنشاء، والطرق والشوارع، والفراغات والحدائق العامة، إضافة إلى بلاغات الأسواق والمتاجر، والكوارث والسيول والمكافحة، والتعديات.
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