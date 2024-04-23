تشجيع الخريجين للتدريب في القطاع السياحي البحري

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- بواسطة أيمن الوشواش - شهد مقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس توقيع الجامعة، ممثلة بكلية الدراسات البحرية، مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بحضور نائب رئيس الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أيمن نعمان، ورئيس الشراكات الاستراتيجية لهيئة البحر الأحمر الأمير سعود بن تركي، وممثل الجامعة عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور فيصل الذبياني، ونائب رئيس هيئة البحر الأحمر هتان سيت. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد مقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أمس توقيع الجامعة، ممثلة بكلية الدراسات البحرية، مذكرة تعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بحضور نائب رئيس الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أيمن نعمان، ورئيس الشراكات الاستراتيجية لهيئة البحر الأحمر الأمير سعود بن تركي، وممثل الجامعة عميد كلية الدراسات البحرية الدكتور فيصل الذبياني، ونائب رئيس هيئة البحر الأحمر هتان سيت. وتهدف المذكرة إلى إعداد و تنفيذ أنشطة وبرامج وحملات توعية وتشجيع الخريجين للتدريب في القطاع السياحي البحري وتبادل المعلومات والخبرات.

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