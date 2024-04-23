التعريف بأساليب التصيد في الفضاء السيبراني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستعرض معرض «برنامج آمن للتوعية بالأمن السيبراني» المقام حاليا في محطته السادسة بالمنطقة الشرقية، فعالياته ضمن البرنامج الوطني للتوعية بالأمن السيبراني (آمن)، الذي يعد من المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني، حيث ينفذ أول مساراته بالتعاون مع وزارة التعليم وبرعاية شركة (سابك)، وذلك بمركز معارض الظهران للمؤتمرات والمعارض إكسبو.

وشهدت فعاليات المعرض في يومه الثاني حضورا من المواطنين والمقيمين في المنطقة الشرقية، حيث قدم ركن الجلسات التوعوية السيبرانية عددا من المحاضرات التوعوية في مجال الأمن السيبراني، والتي شملت موضوعات عدة في الأمن السيبراني، وكيفية التصفح الآمن لشبكة الإنترنت، وتجنب الوقوع في التصيد الالكتروني، إضافة إلى كيفية تأمين الحسابات.

وقدم المعرض محاضرات وجلسات توعوية تستهدف كل فئات المجتمع، وتعنى بكيفية المحافظة على أمان المنزل الذكي، وأهمية إجراء النسخ الاحتياطي بشكل دوري، وأساليب التصيد في الفضاء السيبراني والوقاية منها، إضافة إلى أمن كلمات المرور.