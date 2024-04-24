إطلاق خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب

وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تمكن المستفيدين من قطاع الأعمال والجهات الحكومية والجهات الخيرية، من طلب الرخصة إلكترونياً؛ لتسهيل الإجراءات وتوفير الجهد، من خلال أتمتة أعمال تنظيم مصادر المياه واستخداماتها؛ تحقيقاً لإستراتيجية التحول الرقمي ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وبينت الوزارة أن خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب متوفرة حاليًا عبر بوابة "نما" الإلكترونية: من خلال اختيار الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية، ومن ثم اختيار رخص مصادر المياه واستخداماتها؛ لاستعراض الخدمة.
تجدر الإشارة إلى أن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحويل وإطلاق الخدمات إلكترونياً بشكل مستمر؛ تأتي ضمن إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في كافة القطاعات، سعيًا منها في توفير كافة الخدمات على البوابة الإلكترونية "نما" لرفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى استفادة منها.
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