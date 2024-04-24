تراند اليوم : مواطن يتفاجأ برسالة من مدرسة ابنه المتوفى تفيد بغيابه وتحذر بالخصم من درجاته.. شاهد كيف رد عليهم برسالة مؤثرة!

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة حزينة من أب مكلوم إلى إحدى المدارس الثانوية بمركز قنا غرب عسير التي كان يذهب إليها ابنه قبل أن يتوفاه الله.

إحضار عذر رسمي

الرسالة جاءت كرد من المواطن على إشعار وصل إليه من المدرسة يفيد بغياب ابنه، وأكدت فيه على وجوب إحضار عذر رسمي حتى لا يتمّ الخصم من درجات الغياب.

نص الرسالة

وقال المواطن في رسالته:"المكرمون مدير ثانوية حكيم بن حزام بقنا أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة الموقرون: تحية طيبة ملؤها المحبة والاحترام؛ أفيدكم بأن ابني وحبيبي الطالب محمد عبدالرحمن أحمد غاب عن الدنيا بأسرها، والتحق بالرفيق الأعلى أرحم الراحمين، وكم كنت أتمنّى لو أنه نائم على سريره كي أوقظه وأجبره للذهاب إلى المدرسة كما كنت أفعل، وأنا مثلكم ما زلت أراه حيًّا".

لا تنسوه في الدعاء

وأضاف:"عفا الله عنه وعنّا، وأدخله الفردوس الأعلى من الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، وأنزله منازل الأبرار، وإن خصمتم درجات الغياب فارفعوا درجاته في عليين بدعائكم الصادق، ولا تنسوا أنه ما زال ابني وابنكم وإن كان قد رحل عنّا.

حركت الحزن

واختتم رسالته قائلاً :"أعلم أن هذه الرسالة بالخطأ ولكنها حركت شجني وحزني عليه فجدت بشيء من الوصية لكم.. سلموا لي على زملائه وأساتذته، سلموا لي على كرسيه وطاولته، سلموا لي على جدران مدرسته وعلى زوايا مكانه واقبلوا عذره وتقصيره، ولا تنسوه من خالص دعائكم، واستسمحوا له من كل أصدقائه وأساتذته، وجمعنا الله به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وتقبلوا عاطر التحايا وصادق المودة."