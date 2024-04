شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف توقعات الطقس على عدد من مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات الطقس على عدد من مناطق المملكة، منبها من أمطار متوسطة على مكة المكرمة والمدينة المنورة، والباحة وجازان ونجران.

— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

كما نبه من أمطار خفيفة على عسير والرياض، وأتربة مثارة أيضا على الرياض.وكان المركز الوطني للأرصاد نيه أيضا من هطول أمطار متوسطة على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية.وأشار إلى أنه يصحبها رياح شديدة السرعة وتساقط البرد، وشبه انعدام في الرؤية، وصواعق رعدية.وذكر أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم السبت، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً من نفس اليوم.