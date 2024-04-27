تراند اليوم : شاهد.. محام "أمريكي" يتفاخر باستغلاله لثغرات القانون لتبرئة المجرمين.. وشاب يروي قصة تورطه في قضية وحصوله على البراءة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو تفاخر محامي أمريكي باستغلاله لثغرات في القانون لتبرئة متهمين في قضايا جنائية خطيرة، وإشادة المتهمين به في مقاطع فيديو.

براءة

وأظهر الفيديو المحامي يقف بجانب شاب تمكن من تبرئته من التهم المنسوبة إليه ، بينما يروي الأخير التهم التي تورط فيها.

وخلال الفيديو وجه المحامي سؤالا للشاب قائلا: " من هو أفضل محامي؟"، ورد الشاب "جايوما". ثم سأله المحامي: "ولماذا أنا الأفضل ؟"، وأجاب الشاب : "لأنك أسقطت تهمي".

التهم

وسأل المحامي الشاب عن التهم التي كانت موجهة إليه، وأجاب الأخير: "تم اتهامي بالاعتداء على فرد من العائلة ، والمدة التي كنت سأقضيها في السجن سنة". وأوضح تفاصيل الجريمة: " ضربت فتاة وحاولت قتلها ورفعت عليها السلاح".

النتائج

وسأل المحامي الشاب: " هل أنت سعيد بالنتائج"، ورد الأخير: "نعم"، وسأل المحامي مجددا: " هل يوجد شيء تريد إضافته؟ ، وأجاب الشاب: " قلت بأنني سأخرج بسبب هذا الرجل.. هذا هو الرجل المناسب جميعكم ثقوا فيه". في إشارة إلى المحامي.

وحسب " المعلومات"، اعتاد المحامي على استغلال ثغرات القانون لتبرئة المتهمين، وأطلق عليه "محامي المجرمين".