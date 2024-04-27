تراند اليوم : بالفيديو.. أول رد من محامي الخصم في قضية تحريض حليمة بولند على الفسق والفجور.. ويكشف عن 3 اتهامات وجهتها النيابة إليها

صحيفة الخليج 365: وثق محامي الشخص الذي رفع قضية ضد الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، مقطع فيديو كشف خلاله عن الاتهامات التي وجهتها النيابة ل "بولند".

أول رد

وقال خلال مقطع فيديو: " القضية امتدت أكثر من سنة في أروقة النيابة العامة والمحكمة، وطوال هذه المدة التزمنا الصمت، ولكن بما أن محامية المدعوة قامت بشرح وقائع، فكان لزاما علي أن أقوم بالرد".

صحيفة الاتهام

وتابع: " وفقا لصحيفة الاتهام الموجهة إلى الإعلامية حليمة بولند والتي أعدتها النيابة أرسلت، أرسلت إلى موكلي عن طريق الهاتف عبر الواتساب صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور".

صور ومقاطع

وتابع: "استخدام الشبكة المعلوماتية ووسيلة من وسائل تقنية المعلومات في إغواء المجني عليه لارتكابه أعمال الفجور، وذلك بأن أرسلت له صور ومقاطع فيديو ومضمون رسائل نصية وصوتية".

إهانة

وأضاف: " أقدمت عبر وسيلة من وسائل الاتصال على توجيه رسائل إهانة ومنافية للآداب للمجني عليه".