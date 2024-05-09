3 وضعيات نوم قد تضر صحتك.. ابتعد عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كل إنسان لديه وضعية نوم مفضلة، وقد يؤثر ذلك على الصحة ويؤدي إلى الإصابة بالخرف وأمراض القلب وآلام الظهر.

وكشفت صحيفة "تليجراف" البريطانية عن 3 وضعيات نوم تضر بالصحة.

النوم الجانبي

قد يضر ببعض الأشخاص، لذا ينصح النساء الحوامل ومرضى ارتجاع الحمض أو مرض الجزر المعدي المريئي (GERD) أو مشكلات الأمعاء بالنوم على جانبهم الأيسر.

وأيضا مرضى القلب تجنب النوم على الجانب الأيمن لتخفيف الضغط على القلب، بالإضافة إلى أن عندما ينام الأشخاص على جانبهم الأيسر يتغير وضع قلبهم بسبب الجاذبية، وهذا يسبب تغيرات في النشاط الكهربائي للقلب.

كما أن الأنسجة والهياكل الموجودة بين الرئتين تثبت القلب في مكانه عندما تنام على جانبك الأيمن، وقد يكون لوضعية النوم أيضا تأثير على صحة الدماغ، فأثناء النوم، يقوم الجهاز الليمفاوي (Glymphatic) في الدماغ "بغسل" النفايات السامة بعيداً عن الدماغ.

كذلك يمكن أن تحدث مشاكل وضعية عند الأشخاص الذين ينامون على الجانب اعتماداً على شكل الجسم، مثل النساء ذوات الأجسام الرملية اللاتي ينمن على مرتبة ناعمة سوف يغوصن في شكل الموزة، مما يسبب ضغطاً على العمود الفقري والفخذين.

في حين أن الرجال الذين ينامون على الجانب يمكن أن يشعروا بألم أكبر في أكتافهم مع تقدمهم في السن وضعف عضلاتهم.

ويمكن أن يسبب النوم الجانبي أيضاً التجاعيد وترهل الثدي لأن جلد الوجه يمكن أن يضغط على الفراش ويمكن للجاذبية أن تسحب أنسجة الثدي وتمدد الجلد.

فما يوصي الخبراء للتخفيف من بعض المشاكل المرتبطة بالنوم الجانبي، باستخدام وسادة سميكة لمحاذاة الرأس والرقبة مع عمودك الفقري ووضع وسادة بين ركبتيك لدعم الوركين وتقليل الضغط على أسفل ظهرك.

النوم على الظهر

ومن وضعيات النوم أيضا، النوم على الظهر، لكن واحدة من المكشلات الصحية الأكثر شيوعا المرتبطة بهذا الوضع هي توقف التنفس أثناء النوم، وهي حالة تسترخي فيها الأنسجة الرخوة في الجزء الخلفي من الحلق وتنهار مجرى الهواء مما يسبب الشخير وتوقف التنفس.

وإحدى الطرق لمحاولة تقليل المشكلة هي النوم في وضع مرتفع. أما الوضع الأمثل لمحاذاة العمود الفقري هو الاستلقاء على ظهرك مع وضع وسادة تحت الركبتين لتنعيم الظهر حيث يحافظ هذا الوضع على الخطوط الطبيعية لعمودك الفقري ويمكنه أيضا تقليل التجاعيد.

كما يشير الخبراء أيضاً إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين لا يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم، يمكن أن يكون النوم على الظهر وضعاً جيداً لتدريب أنفسهم عليه مع تقدمهم في السن، حيث يميل الأشخاص الذين ينامون على الظهر إلى الشعور بألم أقل في الظهر، كما أن النوم على الظهر مطلوب أيضاً للمرضى بعد العمليات الجراحية.

النوم على البطن

في حين أن النوم على البطن قد يقلل من الشخير لأنه يمكن أن يساعد في إبقاء المسالك الهوائية مفتوحة أكثر من النوم على الظهر، إلا أنه من المرجح أن يؤدي هذا الوضع إلى زيادة آلام الرقبة والظهر.

كما إن التواء رقبتك إلى الجانب يضع ضغطاً عليها، كما أن النوم على البطن يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تقويس عمودك الفقري.

كما أوضحوا أن الضغط المباشر على الوجه يمكن أن يساهم في ظهور التجاعيد بمرور الوقت.

وللمساعدة في تخفيف الألم الوضعي، يُنصح الأشخاص الذين ينامون هكذا باستخدام وسادة رفيعة أو عدم استخدام وسادة على الإطلاق للحفاظ على الرقبة في وضع أكثر حيادية ووضع وسادة تحت الحوض للمساعدة في الحفاظ على دعم أسفل الظهر.

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