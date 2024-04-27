60 مزارعا يتنافسون في مهرجان المانجو

دشّن أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، النسخة الـ20 من فعاليات مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2024، وذلك بالمركز الحضاري بمحافظة صبيا.

وتجول أمير منطقة جازان والحضور بمعرض المانجو، حيث يتنافس 60 مزارعًا على عرض 60 صنفا من المانجو، والفواكه الاستوائية الأخرى التي تشتهر المنطقة بزراعتها من الباباي والموز والتين والجوافة والقشطة، إلى جانب مشاركة الإدارات الحكومية بمعرض متخصص لتعريف المزارعين والزوار ببرامج الدعم والخدمات المقدمة لتنمية الزراعة واستدامتها بالمنطقة.

واستمعَ أمير جازان خلال الجولة إلى شرح من محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، عن المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بالتعاون مع المحافظة والجمعية التعاونية للمانجو والفواكه الاستوائية وبلدية المحافظة وإدارة تعليم صبيا؛ ويهدف إلى استثمار إمكانات منطقة جازان الزراعية، ودعم المزارعين وتحفيزهم لمزيد من المنتجات الزراعية ذات الجدوى الاقتصادية العالية، التي حققت نجاحات في زراعتها بالمنطقة.

وشهد أمير منطقة جازان ونائبه توقيع اتفاقية بين بلدية محافظة صبيا وإحدى الشركات المستثمرة لإنشاء وتشغيل وصيانة المركز الحضاري بمحافظه صبيا، حيث تبلغ مده العقد 25 عامًا، بقيمة إجمالية تبلغ 17,250,000 مليون ريال، حيث يقوم المستثمر بدفعها بواقع 690,000 ريال سنويا، ويقوم بإنشاء مركز حضاري والخدمات المساندة له، ويتكون من صالات ومسرح احتفالات داخلي وخارجي ومعرض وقاعة اجتماعات وصالات ضيافة ومراكز تجارية.