تحديد مواعيد التقديم بالجامعات الحكومية والكليات التقنية في الرياض

أعلنت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، الجدول الزمني لبوابتي القبول الموحدالطلاب والطالبات للعام الجامعي 1446هـ.وتشمل بوابة القبول الموحد للطلاب في منطقة الرياض‏: جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، وشقراء، وجامعة المجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض. بينما تشمل بوابة القبول الموحد للطالبات في مدينة الرياض: جامعة الملك سعود، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، والكلية التقنية في مدينة الرياض.وستكون مواعيد القبول على البوابة للطلاب يوم الأحد 24 / 12 / 1445 هـ الموافق 30 / 6 / 2024 م، ويغلق يوم الخميس 28 / 12 / 1445 هـ الموافق 04 / 07 / 2024 م، عند الساعة 12 ظهراً.فيما يبدأ التقديم للطالبات يوم الاثنين 25 / 12 / 1445 هـ الموافق 01 / 7 / 2024 م وتغلق البوابة يوم الجمعة 29 / 12 / 1445 هـ الموافق 5 / 7 / 2024 م عند الساعة 12 ظهراً.