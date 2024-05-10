تراند اليوم : قرار مفاجئ من " وزارة الإعلام الكويتية" تجاه الفنان محمود بوشهري بعد مشاركته في فيلم "شهر زي العسل" مع نور الغندور

صحيفة الخليج 365: كشف حساب المجلس الكويتي على إكس أن وزارة الإعلام الكويتية أحالت محمود بوشهري إلى النيابة العامة بعد مشاركته في فيلم شهر زي العسل الذي بدأ عرضه منذ فترة على نتفليكس من بطولته هو و نور الغندور.

جدير بالذكر أنه تم نشر تعليق آخر لـ بوشهري على إنستقرام حول تحقيق الفيلم المرتبة الأولى عالميا بـ 14 مليون مشاهدة، وكتب: "الحمدالله المركز الأول في العالم لمدة أسبوع، شكرا على كل تعليقاتكم ورسائلكم وتهنئاتكم وكلامكم اللي يشرح الصدر، وشكراً لكل القائمين على هذا العمل، بصراحة كان معاي فريق الاحلام".

وكانت نور الغندور قد علقت على مشاهدها الجريئة في الفيلم قائلة: "يمكن لأن المجتمع للحين مو متقبل على هذا النوع من الأفلام منا إحنا كعرب، هم مستعدين يشوفونها من الأجانب وتكون على قلبهم مثل العسل".

وأضافت " ونحن قاعدين نقدمها في إطار محترم وعربي ولا نرضى بتجريح مجتمعنا".