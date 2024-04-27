فوز 70 طالبا وطالبة سعوديين بجوائز "أولمبياد أذكى"

فاز 70 طالبا وطالبة سعوديين بجوائز في ختام برنامج الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى"، الذي نظمته على مدى أشهر الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، ووزارة التعليم من أجل بناء جيل وطني واعد في مجال البرمجة والذكاء الاصطناعي من طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية البالغ عددهم نحو 3 ملايين طالب وطالبة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وتعزيز تنافسية هذا الجيل عالميا لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030. وحقق الميدالية الذهبية من المرحلة الثانوية 5 طلاب وطالبات؛ ومن المرحلة المتوسطة 5 طلاب وطالبات، بينما حصل على الميدالية الفضية من المرحلة الثانوية 11 طالباً وطالبة ومن المرحلة المتوسطة 10 طلاب وطالبات، وحصل على الميدالية البرونزية في المرحلة الثانوية 19 طالباً وطالبة ومن المرحلة المتوسطة 20 طالبًا وطالبة.



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