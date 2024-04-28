شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | رجال الأمن.. سدود منيعة لحماية حدود المملكة من مهربي المخدرات والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يواصل رجال الأمن في المملكة ضرب أروع الأمثلة في حماية وحراسة الحدود بكل ما أوتوا من قوة، إذ يمثلون دروعًا ميدانية حصينة وسدودًا منيعة أمام هؤلاء المهربين.
وفي عملية استباقية متقنة، أسهمت جهود المملكة ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات العملياتية، في تتبع وإحباط نشاطات الشبكات الإجرامية الدولية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة ودول العالم.
كما تبذل المديرية العامة لمكافحة المخدرات جهودًا كبيرة لإحباط تهريب المخدرات من الخارج وترويجها في الداخل، والقبض على المتورطين في عمليات التهريب والترويج، وتقديمهم لنيل جزائهم العادل وفق الأنظمة.
و يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة تهريب
المخدرات محليا ودوليا.
وأشارت إلى ضرورة الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وفي عملية استباقية متقنة، أسهمت جهود المملكة ممثلة في المديرية العامة لمكافحة المخدرات العملياتية، في تتبع وإحباط نشاطات الشبكات الإجرامية الدولية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة ودول العالم.
إحباط عمليات كبرىوأحبط رجال أمن المملكة في تلك العملية، تهريب 47 كيلوجرامًا من مادة الكوكايين المخدر مخبأة داخل شحنة حاوية مسحوق النشاء في مملكة إسبانيا.
جهود كبيرة في مكافحة التهريبوكشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات عن تفاصيلها، موضحة أنها عملية أمنية استباقية، قدمت وزارة الداخلية السعودية فيها معلومات للجهاز النظير في مملكة إسبانيا.
كما تبذل المديرية العامة لمكافحة المخدرات جهودًا كبيرة لإحباط تهريب المخدرات من الخارج وترويجها في الداخل، والقبض على المتورطين في عمليات التهريب والترويج، وتقديمهم لنيل جزائهم العادل وفق الأنظمة.
و يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المملكة في مكافحة تهريب
المخدرات محليا ودوليا.
الإبلاغ عن مهربي المخدراتودائما ما تهيب المديرية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وأشارت إلى ضرورة الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.