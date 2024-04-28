تراند اليوم : شاهد.. ماذا وجد صاحب محل ذهب بعدما كنس أرضية المحل

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، قيام صاحب محل ذهب بكنس المحل بنفسه.

وأظهر الفيديو، شخص يكنس أرضية المحل، ثم قام بجمع عدد من القطع الذهبية الصغيرة التي كانت مختلطة بالأتربة.

وأثار المقطع حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا: "لمن أحد يجي يبيع الذهب يكسرونه وممكن يطيح كسر من الذهب فأفضل يكنسونها بأنفسهم عشان إذ فيه قطع صغار من الذهب يأخذونها".

وأضافت مغردة: "وقت الصيانة البسيطة تطيح منهم ولا ينتبهون إلا لمن يكنسون المحل". فيما كتب مغرد: "يعني تبي تقنعني كل يوم بيطلع ذهب صغار ب 1000 وطالع".