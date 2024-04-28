اتفاقيات للحد من الهدر الغذائي بفنادق مركزية المدينة

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وأوضح مدير الجمعية، أحمد المطرفي، أن توقيع العقود يأتي استمرارا لأعمال الجمعية التي تشمل توزيع مياه سقيا زمزم في المسجد النبوي، وجامع قباء.
مبينا أن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز دور الجمعية بعد افتتاح أول فروعها بالمدينة المنورة أخيرا.
كما تعتزم تدشين فروع مماثلة في عدد من مناطق المملكة.
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