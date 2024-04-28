شكرا لقرائتكم خبر اتفاقيات للحد من الهدر الغذائي بفنادق مركزية المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت جمعية «إكرام» لحفظ الطعام بالمدينة المنورة اتفاقيات تعاون مشتركة مع عدد من الفنادق الواقعة بالمنطقة المركزية، للإسهام في حفظ الأطعمة، والحد من الهدر والفقد الغذائي، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح مدير الجمعية، أحمد المطرفي، أن توقيع العقود يأتي استمرارا لأعمال الجمعية التي تشمل توزيع مياه سقيا زمزم في المسجد النبوي، وجامع قباء.

مبينا أن هذه المشروعات تهدف إلى تعزيز دور الجمعية بعد افتتاح أول فروعها بالمدينة المنورة أخيرا.

كما تعتزم تدشين فروع مماثلة في عدد من مناطق المملكة.