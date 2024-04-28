الجدعان: المملكة تعدل خطة رؤية 2030 لهذا الهدف

أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، عن تعديل خطة رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد وفقًا لمتطلبات الحاجة الحالية، مما يؤدي إلى تقليص حجم بعض المشروعات وتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات أخرى.

وأكد الجدعان أن السعودية تركز حاليًا على ضمان جودة النمو الاقتصادي في المستقبل، وتدرك أهمية المرونة في مواجهة التحديات الحالية. وأوضح أن رؤية 2030 كان لها دور كبير في وضع الخطط الاقتصادية للمملكة، حيث تركز على تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد الكامل على النفط، وتركيزها على تحقيق نمو اقتصادي نوعي بدلاً من النمو الكمي.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود المملكة لتعزيز قدرتها على التكيف مع التحولات الاقتصادية العالمية وتحقيق استدامة النمو على المدى الطويل. ومن المتوقع أن تسهم هذه الضبطية في تحقيق أهداف رؤية 2030 بشكل أفضل وفقًا لتطورات الوضع الاقتصادي العالمي والمحلي.