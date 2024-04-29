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رئيس جمهورية رواندا يغادر الرياض

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واس - الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية رواندا يغادر الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - غادر فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الرياض، اليوم الاثنين، بعد المشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.
وكان في مقدمة مودعيه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير جمهورية رواندا لدى المملكة يوجين سيجور كايهورا، ومندوب عن المراسم الملكية.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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