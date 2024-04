شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الأربعاء.. "الأرصاد" يكشف توقعات الطقس على مكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس مكة المكرمة

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات الطقس على منطقة مكة المكرمة حتى يوم الأربعاء المقبل.ونبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل، العاصمة المقدسة - خليص - الكامل - الجموم - بحرة - الطائف. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما تشمل الحالة محافظات، ميسان - أضم - العرضيات - الخرمة - رنية - تربة - الليث - القنفذة - جدة - رابغ) وذلك بدءًا من اليوم حتى الأربعاء المقبل.ويهيب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.