شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الأربعاء.. "الأرصاد" يكشف توقعات الطقس على مكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات الطقس على منطقة مكة المكرمة حتى يوم الأربعاء المقبل.
ونبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل، العاصمة المقدسة - خليص - الكامل - الجموم - بحرة - الطائف. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ويهيب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
ونبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل، العاصمة المقدسة - خليص - الكامل - الجموم - بحرة - الطائف. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
أمطار غزيرة على منطقة #الرياض.. و" #الدفاع_المدني" يحذر#اليوم @SaudiDCD @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) April 29, 2024
للتفاصيل..https://t.co/UrJvNsXL2E pic.twitter.com/sILlunui0q
طقس مكة المكرمةكما تشمل الحالة محافظات، ميسان - أضم - العرضيات - الخرمة - رنية - تربة - الليث - القنفذة - جدة - رابغ) وذلك بدءًا من اليوم حتى الأربعاء المقبل.
ويهيب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته. جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.