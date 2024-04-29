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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مساء أمس في الرياض أول مركز ذكاء اصطناعي للمعالجة الآلية للغة العربية، باسم «مركز ذكاء العربية»، بدعم وتوجيه من وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله، وذلك لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز ريادة اللغة العربية محليا وعالميا؛ بحضور عدد من ممثلي المؤسسات والشخصيات اللغوية من داخل المملكة وخارجها.

وأوضح الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله الوشمي، أن «مركز ذكاء العربية» يعد أول مركز ذكاء اصطناعي مختص بالمعالجة الآلية للغة العربية، سيسهم في إثراء المحتوى العربي بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم (الأبحاث، والتطبيقات، والقدرات) المتعلقة بمجالات الذكاء الاصطناعي واللغة العربية وتنميتها، فضلا عن المساهمة النوعية من المجمع في تحقيق مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي)، وفقا لمخرجات رؤية المملكة 2030؛ لتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال.

ويندرج إطلاق المركز الجديد ضمن جهود المجمع في مجال الحوسبة اللغوية، ومن بينها: إنشاء المصادر اللغوية، وما يبنى منها من أدوات وتطبيقات حاسوبية تهدف إلى المعالجة الآلية للغة العربية فهما وإنتاجا؛ وذلك بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتنافس غيرها من لغات العالم في الأنظمة والتطبيقات الحاسوبية.

معامل مركز ذكاء العربية: