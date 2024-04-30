شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي خرجت من العناية المركزة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي خرجت من العناية المركزة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي: “أكثر من نصف الحالات المصابة بالتسمم الغذائي خرجت من العناية المركزة، ومنهم 25 حالة خرجت من المستشفى بالسلامة، وقد لاحظنا انحساراً واضحاً للحالات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة”.

وأضاف: “نؤكد بأنه لا توجد مصادر أخرى ارتبطت بها الحالات سوى ما تم توضيحه سابقاً، ونوصي بأهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وضرورة الابتعاد عن نشر الشّائعات والمعلومات غير المؤكّدة”.