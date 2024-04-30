تراند اليوم : شاهد : تداول صورة مسربة لجثة "أم فهد" عارية تفجر غضبا واسعا على مواقع التواصل

صحيفة الخليج 365: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة في العراق، صور مسربة لجثة البلوغر العراقية غفران مهدي سوادي الشهيرة بـ "أم فهد".

وأثارت الصور غضباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما ظهرت اجزاء من القتيلة عارية.

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصور المتداولة تم تصويرها من خلال الأطباء الذين يعملون داخل مصلحة الطب العدلي، بعد معاينتهم للجثة.