تراند اليوم : شاهد : تداول صورة مسربة لجثة "أم فهد" عارية تفجر غضبا واسعا على مواقع التواصل

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صحيفة الخليج 365: تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة في العراق، صور مسربة لجثة البلوغر العراقية غفران مهدي سوادي الشهيرة بـ "أم فهد".
وأثارت الصور غضباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعدما ظهرت اجزاء من القتيلة عارية.
وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أن الصور المتداولة تم تصويرها من خلال الأطباء الذين يعملون داخل مصلحة الطب العدلي، بعد معاينتهم للجثة.
من جانبه أكد حساب "وزير عراقي" الموثق والشهير على منصة "إكس" معلومات تسريب صور جثة أم فهد قائلاً: "بعد وصول جثة المغدورة أم فهد الى المستشفى، الطبيب المختص في الطب العدلي الذي فحص الجثة وعاينها ووقع على ورقة شهادة الوفاة، قام بتصوير الضحية وهي عارية ونقلها إلى أصدقاء له لتنتشر الصور".