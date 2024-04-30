بعد تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في الرياض

#إعلان|

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين… pic.twitter.com/k5epIggXFU