شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تقارير الأرصاد.. تعليق الدراسة الحضورية في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

#إعلان|

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر #منصة_مدرستي و #منصة_روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين… pic.twitter.com/k5epIggXFU — إدارة تعليم الرياض (@MOE_RYH) April 30, 2024

أعلنت إدارة تعليم الرياض، تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد، يوم الأربعاء.وكتب حساب "تعليم الرياض" الرسمي في منصة إكس: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرّر تحويل الدراسة الحضورية لتكون (عن بُعد) يوم الأربعاء 22 شوال 1445ه‍ـ عبر منصة مدرستي ، ومنصة روضتي، والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئتين التعليمية والإدارية بتعليم الرياض.