منصة مدرستي في مصر أبرز منصة تعليمية

منصة مدرستي هي منصة تعليمية متطورة تهدف إلي جعل تجربة التعليم للمناهج المصرية عملية سهلة و ممتعة، في وقتنا هذا شهدنا تطور تكنولوجي هائل في جميع المجالات، و هنا يأتي دور منصة مدرستي لتربط بين قوة التكنولوجيا و كفاءة المعلمين لتقديم مناهج تعليمية بطريقة شيقة للطلاب المصريين، و ذلك عن طريق استخدام التأثيرات البصرية الخلابة مع الرسوم المتحركة التي تجذب الانتباه و تسهل الفهم.

مميزات منصة مدرستي

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تتميز منصة مدرستي بتقديمها طرق إبداعية و مبتكرة لتعليم المناهج المصرية، حيث يتم التعليم من خلال الأغاني و مقاطع الفيديو و الرسوم المتحركة، يتم استخدام الموسيقي بأسلوب ممتع في توصيل المعلومات بشكل مبسط، مما يجعل عملية التعليم اكثر متعة و تشويقا للطلبة، حيث مضي زمن الطريقة القديمة في التدريس التي تعتمد فقط علي التلقين و إجبار الطلاب لحفظ المناهج بدون فهم و إجبارهم علي الدراسة.

تقوم المنصة بتقديم خدمات تعليمية راقية عن طريق نخبة من المعملين المتمكنين من الشرح بطرق حديثة، التدريس في المنصة يتم يشمل حصص مباشرة تفاعلية مع المعلمين بالإضافة إلي توفير تدريبات و أسئلة لتقييم الطلاب و معرفة مستواهم، و ذلك بهدف مساعدة جميع الطلاب مهما كان مستواهم و تحسين ذلك المستوي بشكل دائم.

الخدمات التعليمية التي تقدمها منصة مدرستي

تقدم المنصة العديد من الخدمات الواسعة المبتكرة للطلاب، حيث تجمع بين التقدم التكنولوجي و مهارة المعلمين لتقديم تجربة تعليمية رائعة لكل الطلاب، و من أهم الخدمات التي تقدمها المنصة:

تقوم المنصة بتوفير حصص تعليمية مباشرة مع أفضل المعلمين في مختلف المناهج الدراسية

يتم توفير امتحانات و تدريبات مناسبة لكل مستويات الطلاب

يتم تقييم كل طالب حسب مستواه و متابعته حتي يتم تحسين مستواه التعليمي

إمكانية التواصل بين المعلمين و أولياء الأمور لمتابعة الطلبة بشكل أفضل

يمكن لولي الأمر متابعة مستوي الطالب الدراسي

الخصائص الفريدة لمنصة مدرستي

تمتاز المنصة بسهولة الاستخدام حيث يمكن لجميع الفئات العمرية فهم المنصة و التعامل معها بكل سلاسة، تقدم المنصة تعليم تفاعلي ممتع من خلال مقاطع الفيديو الأنشطة التعليمية المختلفة حتي يتم تجنب جعل الطلاب يشعرون بالممل اثناء التعلم، يمكن للطلبة ان يستخدموا المنصة في اي وقت و من اي مكان، يتم انشاء خطة واضحة لكل مادة دراسية و تدريبات خاصة لكل درس، كما يتم اتاحة تقارير مستمرة لمتابعة تقدم كل طالب.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

منصة مدرستي هي منصة تفاعلية، تسعي لتوفير تواصل دائم بين الطلبة و المعلمين و أولياء الأمور، يمكن التسجيل في المنصة من خلال الذهاب إلي هذا الرابط ثم الضغط علي المنهج المصري ثم اختيار المنهج الذي تريد التسجيل فيه سواء كان المنهج العربي او منهج اللغات، بعد ذلك اختر السنة الدراسية ثم في الصفحة التالية قم بإدخال أسم المستخدم و البريد الإلكتروني و رقم الهاتف و النوع ثم كلمة السر، بعد ذلك قم بالموافقة علي الشروط و الأحكام، و الضغط علي التالي.

بعد إتمام كل تلك الخطوات قم بإدخال الكود الذي يصلك علي الهاتف المحمول ثم اضغط تأكيد، سيتم نقلك إلي صفحة تسجيل الدخول عن طريق اختيار المنهج ثم اختيار اللغة ثم إدخال البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف ثم كلمة السر، بعد ذلك اضغط علي تسجيل الدخول.

يجب التأكد من انك ادخلت جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، في حال واجهت أي مشكلة أثناء التسجيل، يمكنك التواصل مع خدمة عملاء منصة مدرستي للحصول على المساعدة، الان يمكنك الاستمتاع بكل ما تقدمه المنصة من خدمات رائعة و محتوي تعليمي متميز.

التعليم بالوسائط المتعددة

تقدم المنصة خيارا رائعًا و فريدًا للطلبة عن طريق التعليم بالأغاني، حيث اثبتت هذه الطريق علميا ان الاستماع للأغاني يساعد علي تنشيط النصف الأيمن و الأيسر من العقل في نفس الوقت، مما ينتج عنه رفع قدرة الاستيعاب و تحسين الذاكرة و التعليم بشكل أسرع، توفر المنصة هذه الخاصية الرائعة للطلاب حتي يستمتعوا بالتعليم بعيدًا عن الطرق التقليدية المملة،

تقدم مدرستي طريقة مبتكرة للتعليم في الوطن العربي وهي التعليم بالمزيكا حيثُ ثبُت علمياً أن المزيكا تعمل علي تنشيط النصف اليمين واليسار من العقل معاً مما يؤدي الي زيادة الاستيعاب وتحسين الذاكرة.

تعد منصة مدرستي نقلة نوعية في مجال التعليم للمناهج الدراسية المصرية، فهي توفر للطلاب طريقة شيقة و مبتكرة للتعلم، وتساعدهم على تحقيق أفضل النتائج الدراسية و تحسين مستواهم التعليمي بشكل كبير، كما أنها تسهل التواصل بين المعلمين وأولياء الأمور، وتساهم في خلق بيئة تعليمية داعمة للجميع.

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