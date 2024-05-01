شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدارسة في فروع الجامعة السعودية الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وتحويلها لتكون (عن بُعد) لجميع الطلاب والطالبات في فروع الجامعة بالرياض والقصيم والدمام والأحساء والجبيل.وأوضحت أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد متمنية السلامة للجميع.