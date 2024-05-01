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تعليق الدارسة في فروع الجامعة السعودية الإلكترونية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية تعليق الدراسة الحضورية اليوم الأربعاء، وتحويلها لتكون (عن بُعد) لجميع الطلاب والطالبات في فروع الجامعة بالرياض والقصيم والدمام والأحساء والجبيل.
وأوضحت أن ذلك جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد متمنية السلامة للجميع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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