شكرا لقرائتكم خبر عن عبر "أبشر أعمال".. حرس الحدود يدشن خدمات بوابة "زاول" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، دشنت المديرية العامة لحرس الحدود، اليوم، عددًا من خدمات بوابة "زاول" عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر أعمال).
حضر مراسم التدشين، المدير العام المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، في نادي منسوبي الوزارة بمدينة الرياض.
حضر مراسم التدشين، المدير العام المكلف اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، في نادي منسوبي الوزارة بمدينة الرياض.