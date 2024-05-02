شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. ضبط مخالفاً لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيماً مخالفاً لنظام البيئة لاستغلاله الرواسب بمنطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدّة تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيمٌ من الجنسية اليمنية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.