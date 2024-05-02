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تراند اليوم : متى تقترض من البنك لشراء سيارة؟.. بالفيديو: صلاح خاشقجي يجيب

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صحيفة الخليج 365: أوضح صلاح خلال برنامجه "بودكاست فرصة" أن الشخص إذا كان لديه مبلغ مالي ويريد استثماره والاقتراض لشراء سيارة فهذا يتوقف على العائد الاستثماري.

وقال خلال البرنامج المذاع على قناة العربية: " القرار يعتمد أولا وأخيرا على تكلفة القسط وسعر الفائدة والعائد الاستثماري الذي يمكن تحقيقه باستثمار هذه الأموال على المدى الطويل فإذا كان أعلى من سعر الفائدة ، إذا الأولى الاستثمار وأخذ قسط".

وتابع: "إذا العكس صحيح وأسعار الفائدة جدا مرتفعة والعائد الاستثماري ضعيف، وقتها لا تستثمر واشتري السيارة كاش".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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