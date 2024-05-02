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رئيس الشورى يبحث العلاقات البرلمانية مع رئيسة الجمعية الوطنية بأذربيجان

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واس - باكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان صاحبة جافاروفا، وذلك في المؤتمر العالمي السادس للحوار بين الثقافات، والمؤتمر البرلماني الدولي المصاحب، المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات المطروحة في المؤتمر والعلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية الأذربيجانية وسبل تعزيزها.
إضافة إلى بحث عددٍ من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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