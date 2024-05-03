تراند اليوم : لماذا لا يمنع بعض المدانين بمخالفات نظام سوق الأسهم من التداول ؟.. شاهد مختص يجيب

صحيفة الخليج 365: كشف مدير دراسات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية سابقا "مشاري بن درويش " عن عقوبة بعض المدانين من المستثمرين في مخالفة نظام السوق من التداول في السوق المالية .

وقال خلال مداخلة مع قناة " الإخبارية" : إن مادة 59 من نظام السوق المالية أعطت اللجنة صلاحية فرض مجموعة من العقوبات .

وأوضح : أنه من ضمن هذه العقوبات إلزام الشخص المعني بالتوقف أو الامتناع بالقيام بالعمل بموضوع الدعوى والتي يعبر عنها بالمنع من التداول والشراء لمدة معينة .

وأضاف: هذه العقوبات تخضع للسلطة التقديرية للجنة ، بعد دراسة الظروف المشددة والمخففة على حسب الوقائع وما يحاط بها من ظروف وملابسات .

واستطرد: فهي سلطة تقديرية من اللجنة في فرض هذه العقوبة من عدمها على ضوء خطورة المخالفة محل النظر .