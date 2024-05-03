تراند اليوم : شاهد.. أفراح بدو سيناء قبيلة مزينة في مصر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، أفراح بدو سيناء قبيلة مزينة في مصر.
وظهر عدد من البدو يرقصون ويصفقون على أنغام إحدى الأغاني البدوية، وسط الفرحة والبهجة التي سيطرت على الحضور.
وحظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، أفراح بدو سيناء قبيلة مزينة في مصر.
وظهر عدد من البدو يرقصون ويصفقون على أنغام إحدى الأغاني البدوية، وسط الفرحة والبهجة التي سيطرت على الحضور.
وحظي الفيديو بتفاعل وانتشار واسع بمنصات التواصل الاجتماعي.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية