شكرا لمتابعة خبر عن معرض صحة البيئة يجذب زوار مهرجان الألبان والأغذية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تفاعل زوار مهرجان الألبان والأغذية والذي يقام في محافظة الخرج ، مع المعرض الخاص ببلدية الخرج والذي يحتوي على كافة العناصر التوعوية والكوادر المتخصصة في مجال عمل صحة البيئة.

ولفت انتباه الزوار خلال زيارتهم للمعرض، الدور التوعوي الفعال لصحة البيئة، والذي يعني بجميع العناصر البيئية والصحية وكافة العوامل المؤثرة على صحة الإنسان من أغذية ذات اختصاص مرتبطة بالدور الرقابي لـ أمانة منطقة الرياض وكافة البلديات التابعة لها.

جدير بالذكر أن مهرجان الألبان والأغذية يقام بتنظيم من أمانة منطقة الرياض ممثلة ببلدية الخرج وإشراف من محافظة الخرج ويستمر حتى يوم غدًا السبت بمركز احتفالات بلدية الخرج ويهدف إلى إبراز ما تحقّق من منجزات على مستوى الجودة العالمية لمنتجات الألبان والأغذية بالمملكة العربية السعودية ، إضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات التوعوية والترفيهية.