تراند اليوم : مسؤولة مقربة من ترامب تدلي بشهادتها في محاكمته الجنائية.. وتعلق على سؤال بشأن التسجيل الصوتي المشين

صحيفة الخليج 365: أدلت هوب هيكس المتحدثة السابقة باسم حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشهادتها في المحاكمة الجنائية لترامب.

وظيفة

وقالت أول مسؤولة من دائرة ترامب المقربة : "أنا متوترة حقا"، بينما كان ترامب يحدق بها باهتمام شديد وهو جالس على بعد أمتار منها".

وأشارت إلى أنها كانت تتبع ترامب مباشرة في الهيكلية الوظيفية خلال عملها في حملة انتخابات عام 2016، واصفة إياه بأنه "ملتزم جدا".

تسجيل مشين

وسُئلت هيكس عن تسجيل "آكسس هوليوود" الصوتي المشين الصادر قبل انتخابات عام 2016 والذي يتفاخر فيه ترامب بتحسس الأعضاء الحميمة للنساء. وذكرت أن جواب ترامب كان "لا يبدو أنه شيء يمكن أن يقوله".

واتُهم ترامب البالغ 77 عاما بتزوير سجلاته التجارية لتعويض محاميه مايكل كوهين مبلغ 130 ألف دولار دُفعت لدانييلز قبل أيام من الانتخابات الرئاسية عام 2016 التي خاضها ضد هيلاري كلينتون.