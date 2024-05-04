تراند اليوم : وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن

صحيفة الخليج 365: توفي الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن عن عمر يناهز الـ75 عاماً.

ونعى رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بمنصة "إكس"، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلاً:"رحم الله الأمير الشاعر صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن وغفرله واسكنه فسيح جناته، عزائي لأسرته الكريمة وأبنائه ولآل سعود الكرام والشعب السعودي، خبر حزين وأحس فقدت أب لي ولكن لا أقول إلا الحمدلله على كل حال".

ومن جانبها، نعت الأميرة "فهدة بنت فهد آل سعود"، وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن، قائلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون وﻻ حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم إن بدر بين يديك لا حول له ولا قوة، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم أنر قبره واجعله روضة من رياض الجنة".

الجدير بالذكر أن الأمير بدر من مواليد الرياض 2 أبريل 1949م ، عرف على الساحة السعودية والعربية بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية في الجزيرة العربية له مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقي تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي.

وكرّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمنحه وشاح الملك عبد العزيز عام 2019.