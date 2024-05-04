اخبار السعوديه

تراند اليوم : نطق الشهادة.. شاهد: لحظة نجاة مواطن من السيل في اللحظة الأخيرة بعدما داهمه في البر

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، نجاة مواطن من الغرق أثناء قيامه بتصوير لسان السيل في أحد الأودية.

تصوير لسان السيل

وأظهر الفيديو، شخص يقف بجوار كومة من الرمال ويستعد لتصوير السيل، وعلق قائلا: "الحين ننتظر لسان السيل عند كومة الرمال.. هلا هلا .. يا مرحبا .. اسمع .. ابلش".

وفي اللقطات التالية من الفيديو، سارع المواطن بالابتعاد من أمام مجرى السيل قبل أن يحتجز وسط مياهه المتدفقة،وردد: " الله يستر .. اللهم لك الحمد .. أعوذ بالله.. ترا تهاونت في البداية.. لا إله إلا الله".

تعليقات

وعلق خبير الطقس زياد الجهني، قائلا: "تأخر فقط ثواني كان حجزه السيل،و إحتمال يحدث ما لا يحمد عقباه.. من الخطأ أن تتهاون بالسيل مهما كانت قوته".

وقال مغرد قائلا: "حكمة نسمعها من قديم . ثلاث وخر عن طريقها : ومنها : السيل إذا أقبل ... انحش".

وتابع مغرد: "السيل مايرحم ، الحمدلله على السلامة"، وأضاف مغرد: "درس لكل ناقص عقل لمن يجازف ويعترض السيل ..!!".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا