تراند اليوم : نطق الشهادة.. شاهد: لحظة نجاة مواطن من السيل في اللحظة الأخيرة بعدما داهمه في البر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، نجاة مواطن من الغرق أثناء قيامه بتصوير لسان السيل في أحد الأودية.

تصوير لسان السيل

وأظهر الفيديو، شخص يقف بجوار كومة من الرمال ويستعد لتصوير السيل، وعلق قائلا: "الحين ننتظر لسان السيل عند كومة الرمال.. هلا هلا .. يا مرحبا .. اسمع .. ابلش".

وفي اللقطات التالية من الفيديو، سارع المواطن بالابتعاد من أمام مجرى السيل قبل أن يحتجز وسط مياهه المتدفقة،وردد: " الله يستر .. اللهم لك الحمد .. أعوذ بالله.. ترا تهاونت في البداية.. لا إله إلا الله".

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وعلق خبير الطقس زياد الجهني، قائلا: "تأخر فقط ثواني كان حجزه السيل،و إحتمال يحدث ما لا يحمد عقباه.. من الخطأ أن تتهاون بالسيل مهما كانت قوته".

وقال مغرد قائلا: "حكمة نسمعها من قديم . ثلاث وخر عن طريقها : ومنها : السيل إذا أقبل ... انحش".

وتابع مغرد: "السيل مايرحم ، الحمدلله على السلامة"، وأضاف مغرد: "درس لكل ناقص عقل لمن يجازف ويعترض السيل ..!!".