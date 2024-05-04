شكرا لقرائتكم خبر 30 يوما على انتهاء المهلة المجانية لترقيم الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تبقي 30 يوما على انتهاء مهلة ترقيم الإبل، والتي تنتهي بنهاية مايو الجاري، داعية ملاك الإبل إلى اغتنام ما تبقى من المهلة المجانية لتسجيل إبلهم الكترونيا.

وأوضحت الوزارة أن عدم ترقيم الإبل يعرض ملاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات، بالإضافة إلى أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة، مؤكدة أن الترقيم يضمن لهم حفظ حقوقهم والتمتع بالمزايا والخدمات المقدمة لهم.

وأشارت الوزارة إلى الفوائد العديدة لترقيم الإبل؛ فبالإضافة إلى أنه يمكنها من تنفيذ خططها لتحسين الإنتاج الحيواني في المملكة، ويساعدها على مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها؛ فإنه يوفر العديد من المزايا والفوائد لملاك الإبل، حيث يسهم في تأصيل سلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها، كما أته يتيح قاعدة بيانات دقيقة للإبل في المملكة؛ تسهل إجراءات نقل ملكيتها، إلى جانب أن الترقيم يساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى تمكين ملاك الإبل من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، فضلا عن مساهمته في ضبط حركة الإبل السائبة وتقليل تسبّبها في الحوادث على طرق المرور السريع، وتسببها في إتلاف الممتلكات.

مزايا ترقيم الإبل: