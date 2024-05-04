30 يوما على انتهاء المهلة المجانية لترقيم الإبل

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وأوضحت الوزارة أن عدم ترقيم الإبل يعرض ملاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات، بالإضافة إلى أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقمة، مؤكدة أن الترقيم يضمن لهم حفظ حقوقهم والتمتع بالمزايا والخدمات المقدمة لهم.
وأشارت الوزارة إلى الفوائد العديدة لترقيم الإبل؛ فبالإضافة إلى أنه يمكنها من تنفيذ خططها لتحسين الإنتاج الحيواني في المملكة، ويساعدها على مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها؛ فإنه يوفر العديد من المزايا والفوائد لملاك الإبل، حيث يسهم في تأصيل سلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها، كما أته يتيح قاعدة بيانات دقيقة للإبل في المملكة؛ تسهل إجراءات نقل ملكيتها، إلى جانب أن الترقيم يساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى تمكين ملاك الإبل من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، فضلا عن مساهمته في ضبط حركة الإبل السائبة وتقليل تسبّبها في الحوادث على طرق المرور السريع، وتسببها في إتلاف الممتلكات.
مزايا ترقيم الإبل:
- تأصيل سلالات الحيوانات في المملكة.
- يتيح قاعدة بيانات دقيقة للإبل.
- تسهيل إجراءات نقل ملكيتها.
- رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل.
- تمكين الملاك من توثيق ثرواتهم الحيوانية.
- ضبط حركة الإبل السائبة.
- تقليل تسببها في الحوادث وإتلاف الممتلكات.
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