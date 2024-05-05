تراند اليوم : شاهد: مقاول يوضح ما حدث للقبو بعد عام من بنائه رغم العزل.. ويكشف عن الحل الأمثل

صحيفة الخليج 365: حذر مقاول من تنفيذ القبو في المنازل، مشيراً إلى أنه مكلف جداً بلا فائدة، ولا يمكن التنبوء بما يحدث له مستقبلاً.

وأوضح أنه قام بعزل مكان القبو قبل العمل فيه لمدة 3 أشهر حتى جفت المياه، وعزلها خارجياً وداخلياً، وبعد البناء وعند التسليم ظهرت الرطوبة في المبنى.

وأشار إلى أن المنطقة التي بني فيها المنزل مليئة بالمياه، وأوضح أنه صرف 100 ألف ريال على سحب الماء منها بالتريلات.

وتابع:" بعد عام من بناء العظم، ظهرت المشاكل على المبنى وظهرت الرطوبة، وشركة العزل بترجع تعزل، لكن أقول لكم لن تنتهي المشكلة".

واستطرد:" أحد العملاء قال لي وجدت مشكلة للقبو، وعندما سألته عن الحل، قال دفنت القبو وألغيته"، مشيراً إلى أنه خسر كثيراً.