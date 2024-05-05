تراند اليوم : شاهد: شاب يعثر على نقوش ورسومات ثمودية نادرة على صخور في جبال بالقصيم

صحيفة الخليج 365: وثق شاب سعودي يدعى حمدان المساعد ، في مقطع فيديو برفقة شاب يٌدعى " عبدالمحسن " ، اكتشافهما لنقوش ثمودية نادرة تعود لآلاف السنين في جبال محافظة أبانات بالقصيم .

وأشار الشاب لصحفية الخليج 365 أن هذه النقوش الأثرية لم تكتشف من قبل ، مؤكدا أنه على وعي كامل بأهمية هذا الاكتشاف ، موجها دعوى لهيئة التراث في المملكة لفحص الاكتشاف الأثري.

وقال الشاب في الفيديو : ياجماعة الخير محتاجين أحد يفهمنا .. ما أدري فيه كنز أو أشياء نادرة ما أدري وش الكتابة هذي ، وهل هي من العهد العثماني أو لا ؟ .

وتابع: محتاجين متخصص في هذا الشيء ". واستعرض الشاب الكتابة المنقوشة على الصخرة ، وعلق : هذا في جبال محافظة أبانات ، لكن وش تعني الكتابات هذي ما أدري .. هل لدينا اكتشافات ثمينة .. مُشيرا إلى اكتشاف الشاب عبدالمحسن نقشة " مفتاح " على أحد الصخور .

وأضاف: أشياء غريبة ومبهمة أعتقد أن فيه شيء ثمين هنا ، لأن فيه دلالات شمس وعقرب ورجال ومفتاح .. فيه أشياء مهمة .