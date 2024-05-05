شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يكشف خريطة الطقس على الرياض حتى الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد توقعات الطقس على الرياض، مشيرا إلى هطول أمطار يومي الأحد والاثنين.

وبين أن حالة الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض. طقس منطقة الرياض وبين أن التوقعات تشمل الرياض العاصمة ومحافظات الدوادمي، والقويعية، والزلفي، والغاط، وشقراء.



كما تشمل محافظات، مرات، والمزاحمية، وضرما، والدرعية وحريملاء وثادق والمجمعة ورماح.

وكان الدفاع المدني أهاب بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.