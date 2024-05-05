شكرا لقرائتكم الأرصاد : أمطار ورياح تحد الرؤية على الرياض حتى الـ11 مساءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نبّه المركز الوطني لـ الأرصاد من هطول أمطار متوسطة على منطقة الرياض، تصحبها رياح نشطة تؤدي إلى شبه إنعدام في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، ابتداءً من الأحد – بمشيئة الله تعالى – من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً.

وبيّن المركز أنّ الحالة تشمل العاصمة الرياض، ومحافظات الدرعية، وحريملاء، ورماح، وضرما، وثادق، ومرات.

تنبيه الدفاع المدني

من جانبه أهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

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توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.

كما‏ نبّه المركز، من رياح نشطة وأتربة ‏مثارة ‏على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ‏الأفقية، ‏تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‎‏.‏

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى ‏الساعة ‏الـ ‏‏7 ‏مساءً‎‏.‏

طقس تبوك وجازان

كذلك نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم من أمطار خفيفة، على البدع، وحقل، وضباء، ونيوم شرما تشمل تأثيراتها المصاحبة، رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا للأمواج وصواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.‏

وتوقع المركز اليوم، هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط البرد، وجريان السيول، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.