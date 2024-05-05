شكرا لمتابعة خبر عن ظاهرة غريبة .. مواطن يرصد صخرة باردة في صحراء حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في ظاهرة غريبة من نوعها ، رصد مواطن بالقرب من جبل المسمى غرب حائل ، صخرة باردة في الصيف ، عكس ما حولها من الصخور ذات الحرارة المرتفعة .

وأوضح المواطن أنه اكتشف هذه الصخرة في عام 1409هــ ، حيث كان يلعب مع رفاقه على الصخرة «صفاة» ، مؤكداً أنها تكون باردة في أوج الصيف .

وأضاف: “الصخرة ناعمة الملمس ، بينما الأماكن المحيطة بها حارة جدًا ، بينما المنطقة التي يكسوها اللون الأبيض باردة تمامًا ” .

وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل واسع ، حيث طالبوا بمعرفة المزيد عن هذه الظاهرة ، وتساءل البعض عن سبب برودة هذه الصخرة ، بينما تسود درجات حرارة مرتفعة في المنطقة المحيطة بها .