

تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تستضيف رئاسة أمن الدولة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد يومي 15 و 16 مايو الجاري "الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية"، في مدينة الرياض.

كانت هذه تفاصيل خبر برعاية ولي العهد..إقامة الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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