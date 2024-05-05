شكرا لمتابعة خبر عن المرور : منع دخول الشاحنات إلى طريق أبو بكر الصديق في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور في منطقة الرياض ، مساء اليوم ، عن منع دخول الشاحنات إلى طريق أبو بكر الصديق .

وقال المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : ” ‏منع دخول الشاحنات إلى طريق أبو بكر الصديق من تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز حتى تقاطع صلاح الدين الأيوبي مع طريق الظهران ” .

كما نبه إلى أنه سيتم رصد المخالفين لقرار المنع آلياً ، مهيبة بقائدي الشاحنات استخدام الطرق المحددة .