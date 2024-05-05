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المرور : منع دخول الشاحنات إلى طريق أبو بكر الصديق في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت الإدارة العامة للمرور في منطقة الرياض ، مساء اليوم ، عن منع دخول الشاحنات إلى طريق أبو بكر الصديق .

وقال المرور عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : ” ‏منع دخول الشاحنات إلى طريق أبو بكر الصديق من تقاطع طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز حتى تقاطع صلاح الدين الأيوبي مع طريق الظهران ” .

كما نبه إلى أنه سيتم رصد المخالفين لقرار المنع آلياً ، مهيبة بقائدي الشاحنات استخدام الطرق المحددة .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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