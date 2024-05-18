شكرا لمتابعة خبر عن أب مقعد يشارك ابنته الفرحة في حفل التخرج بجامعة الملك خالد.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شارك أب مقعد ابنته وتدعى “تغريد” الفرحة في حفل تخرجها من جامعة الملك خالد في منطقة عسير .

وعبر الأب عن فرحته بابنته فى مقطع مصور نشرته قناة العربية، عن شكره لله على تخرجها وداعيا لها بالتوفيق، هى زميلاتها

وقال الأب في المقطع المصور : ” شعوري لا يوصف، وأشعر ان هذا إنجاز لى بأن إبنتى تتخرج من جامعتها، بكل شرف وبكل تقدير”.

وأكدت الابنة أن وجود والدها اليوم يعني لها الكثير، فهو رفيق رحلتها ومسيرتها الجامعية، مشيرة إلى أن تخرجها يعد إنجاز تهديه لأبيها.