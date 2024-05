شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار ورياح نشطة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، كذلك على أجزاء من منطقة جازان.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والقصيم وحائل.الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن نصف المتر إلى متر على الجزئين الأوسط والجنوبي.حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، وخفيف الموج على الجزء الأوسط والجنوبي.الرياح السطحية: شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى اكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الشمالي، كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة.ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.