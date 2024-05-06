تراند اليوم : شاهد: القدية تطلق " أكواريبيا" أكبر متنزه ترفيهي مائي في المملكة وتكشف عن موعد افتتاحه أمام الزوار

صحيفة الخليج 365: أطلق مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار، اليوم، متنزه "أكواريبيا"، أول منتزه ترفيهي مائي من نوعه في السعودية والأكبر في المنطقة، إذ يقع في قلب مدينة القدية، إذ ستكون "أكواريبيا" أول مدينة ترفيهية مائية محلية الصنع في السعودية تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم عبر 22 لعبة وتجارب مائية مناسبة لمختلف أفراد العائلة.

ومن المقرر أن يكون كلا المتنزهين أول مناطق الجذب التي سيتم افتتاحها أمام الزوار لتجربة العروض الترفيهية والرياضية في مدينة القدية، ومن المقرر انتهاء أعمال البناء في 2025م، مما يلبي الطلب المحلي المتزايد على تجارب ترفيهية غامرة جديدة بشكل عام، والأنشطة المائية بشكل خاص، في المملكة.