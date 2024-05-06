تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يتنازل عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بحفر الباطن

صحيفة الخليج 365 : تنازل المواطن الحميدي مطلق الحربي، عن قاتل ابنه في ساحة القصاص بحفر الباطن، بعد رفضه ملايين الريالات دية ابنه.

وقال الحربي خلال تصريح للعربية:" تنازلت لوجه الله خالص، ولخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وقبيلة حرب".

من جانبه قال عضو لجنة إصلاح ذات البين عبدالرزاق المنور:" الأخ الحميدي الحربي جاء إليه جاهيات وملايين، وكان يريد تنفيذ حكم الشرع، ولكن عندما نزل القاتل إلى ساحة القصاص عفا عنه لوجه الله".

من جهة أخرى قال عضو لجنة إصلاح ذات البين اللواء متقاعد ضيف الله العتيبي:" الموقف الكل يتحدث عنه، وهو موقف لا يمكن أن يصدر إلا من شخص عنده إنسانية، وما حدث اليوم هو حالة إنسانية اجتماعية فريدة، وكان إشارة منه والموضوع ينتهي ولكنه تنازل".