تراند اليوم : أرامكو تعلن عن نتائجها المالية للربع الأول من 2024

صحيفة الخليج 365: أعلنت أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توزيع الأرباح الأساسية على المساهمين عن الربع الأول من عام 2024م، بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيع الأرباح والتي تهدف إلى توزيع أرباح مستدامة ومتزايدة، وكذلك أعلنت عن رابع توزيع للأرباح المرتبطة بالأداء على المساهمين بناءً على النتائج السنوية الكاملة لعامي 2022م و2023م.

وقالت أرامكو في بيان على "تداول السعودية"، إن إجمالي المبلغ الموزع 116.51 ملیار ﷼ (31.07 مليار دولار)، يشمل توزيعات الأرباح الأساسية 76.10 ملیار ﷼ (20.29 ملیار دولار)، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء 40.41 ملیار ﷼ (10.78 ملیار دولار).

وتبلغ حصة السهم الواحد من إجمالي المبلغ الموزع 0.4815 ﷼ للسهم، وتشمل توزيعات الأرباح الأساسية، بحصة 0.3145 ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، بحصة 0.1670 ﷼.

يذكر أن "أرامكو" تقوم حالياً بتوزيع 116.5 مليار ريال في كل ربع على مدى 2024، بما يشمل توزيعات الأرباح الأساسية بنحو 76 ملیار ﷼، وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء والبالغة 40.4 ملیار ريال.