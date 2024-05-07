برامج البورد السعودي.. ارتفاع القبول في تخصصات الطب والجراحة بنسبة 48%

خلال أعمال الاجتماع الخاص لـ #المنتدى_الاقتصادي_العالمي بـ #الرياض.. الرئيس التنفيذي لـ"موديرنا" يعلن العمل على تصنيع أول منتج لعلاج #السرطان في سوق الرعاية الصحية



للتفاصيل | https://t.co/4oYmRnuwtj#الاجتماع_الخاص_بالرياض | #اليوم pic.twitter.com/TwwQtiHcKx