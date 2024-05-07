شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر المنظمة الدولية للدفاع المدني يستعرض جهود إدارة الحشود بموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، انطلقت أعمال مؤتمر المنظمة الدولية للحماية المدنية 2024، الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني، خلال الفترة 7-8 مايو 2024، في مدينة الرياض.
وجاء الافتتاح بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والأمين العام للمنظمة ياب مرياتو. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وجاء الافتتاح بحضور مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، والأمين العام للمنظمة ياب مرياتو. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
الابتعاد عن الأودية.. " #الدفاع_المدني" يتابع الحالة المطرية ميدانيًا.. ويوجه تحذيرًا هامًا#اليوم @SaudiDCD— صحيفة اليوم (@alyaum) May 1, 2024
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